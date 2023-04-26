美國聯邦檢察官日前指控40名中國公安部警察在美國境內對異議人士進行「跨國鎮壓」行為，中國公安部26日發布通報稱，已向美司法部、聯邦調查局駐京代表提出嚴正交涉和強烈抗議，並嗆聲說，如美方繼續一意孤行，中方必將堅決反制到底。

美國紐約東區聯邦檢察官辦公室17日指控44名被告犯有與參與中華人民共和國國家警察、也就是公安部跨國鎮壓的各項罪行，其中40人是公安部警察，兩人是網信辦官員。美國司法部說，這些人據稱針對美國境內反對中共的異議人士進行了「跨國鎮壓」行為。

央視新聞報導，大陸公安部新聞發言人表示，公安部堅決反對美方惡意炮製所謂「跨國鎮壓」，堅決反對美執法部門通過刑事案件包裝進行的政治操弄，堅決反對美執法部門假借執法之名配合美國政府對中國的抹黑詆毀。

公安部稱，美國執法部門自詡公正獨立、不涉政治，但此次連續炮製、打包起訴3起刑事案件，預設有罪結論，羅織莫須有罪名，嚴重損害中國公民合法權益，將法律武器化、政治化的險惡本質暴露無遺。美執法部門的所作所為，違背基本事實、違背專業操守、違背法治精神，中方對此強烈不滿，並要求美方立即停止政治操弄和司法霸淩。

公安部強調，堅決反對美執法部門起訴中國公安民警和網信部門官員的惡劣行徑。美方起訴於法無據，完全是無中生有。中國一貫堅持不干涉內政原則，嚴格遵守國際法，尊重各國司法主權。而美方一貫濫用域外管轄和長臂管轄干涉他國內政，誰是「世界員警」，誰的執法人員在全球從事各種干涉、鎮壓行動？全世界都看得清清楚楚，「跨國鎮壓」的帽子美國自己戴再合適不過。

公安部最後表示，我們正告美執法部門立即收手，強烈敦促美方認清濫訴中方官員事件的嚴重危害性，要求美方立即停止對中方官員的無端污蔑和司法起訴，立刻採取措施消除消極影響，並停止其他挑釁、對抗行為，盡快回到執法合作的正常軌道中來。如美方繼續一意孤行，中方必將堅決反制到底。