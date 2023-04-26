位在新北市金山的市立金山高中推展國際教育不遺餘力，近日全校師生歡喜迎接來自泰國清邁的里賈納科利學院（Regina Coeli College）師生，由該校華文教師胡夢蘭帶領9位高中部學生蒞校進行跨文化深度體驗訪問，並暢談未來兩校跨國合作交流的發展方向。

賈納科利學院創立於1932年，是一所位於泰國清邁的國際學校，歷史悠久且辦學績效卓著，為當地知名的學府，因而逐年擴建校區並擴展學制，招收從幼兒園、國小、到國高中的學生，全校總數學生高達2000多人，這次蒞臨參訪希望對台灣文化有更多的認識與體驗，尤其該校地理位置距離海邊有700多公里之遙，來到金山體驗海邊踏浪，更是讓師生興奮不已。

金山高中特別規劃自然領域「磺火漁業」特色實驗課程，讓來自泰國的師生了解「蹦火仔漁法」的化學原理，感受金山「磺火捕漁」豐富的歷史及人文內涵，更實地帶著師生前往磺港參觀少數僅存的「蹦火仔」捕漁船，再步行到沙灘進行踏浪體驗。

除此之外，金山高中的學生更擔起東道主的責任，帶著泰國師生認識金山在地文化與海洋環境，實地走訪海灘及魚路古道，並一起前往金山老街，認識體驗金山有名的在地小吃與土產，希望透過本次跨國實際互動交流的契機，雙方師生在課程與文化激盪出更多火花，落實學校國際化的願景，更讓偏鄉地區學子立足在地，放眼國際。

金山高中表示，迎向2030雙語國家政策，金山高中努力推展雙語教學課程，有外師駐校教學，更積極辦理各項雙語實驗專案，有效幫助學生強化英語力；同時透過與美、日等多個學校簽訂姐妹校，進行線上比友及線上課程交流，達成「培育全球公民、促進教育國際化、拓展全球交流」的目標。

金山高中指出，為了幫助學生學習不受限，金山高中努力為學生拓展全球視野，積極推動線上國際交流課程，申辦多種國際教育認證及專案；除了已經與美國勞倫斯中學、維德中學及日本河內高校簽訂姐妹校MOU，後續更將與韓國高中及大學簽訂姊妹校，將締結更多不同國別的姊妹校，全面提升全校學生的國際移動力，培養學生具備多元文化與國際理解的核心素養，成為具備世界競爭力與移動力的人才。