看完醫生，常會聽到醫師或藥師叮嚀要搭配開水服藥，醫師提醒，服藥還要小心1小時內不要吃4種飲料或食物，包括咖啡因飲料、葡萄柚或柚子、酒、紅麴或納豆，否則可能導致嘔吐、痙攣，甚至嚴重傷肝腎。

整形外科醫師李秉勳在粉專表示，因他在醫美診間常會開止痛藥，都會叮嚀病患，吃完藥要注意別碰4類食物或飲料。

1. 咖啡因飲料：

茶和咖啡中的茶鹼會和藥物結合，引起嘔吐、痙攣、心悸等副作用。咖啡因和感冒藥等作用，也會造成不適。

2. 葡萄柚或柚子(果肉與果汁)：

葡萄柚、柚子或柳橙果肉和果汁，含有抑制肝臟代謝酵素的成分，可能導致肝臟無法代謝藥物，堆積在體中造成中毒，發生嚴重副作用。

3. 酒：

酒除了可能會影響藥效外，還可能增加不良副作用，尤其是酒精與安眠藥一起服用，會增加安眠藥中樞神經抑制作用；若與止痛藥一起吃，可能增加肝毒性風險。

4. 紅麴或納豆：在服用降血脂藥品時若同時攝取紅麴或納豆，會使降血脂的藥效濃度增加，導致副作用產生。

食藥署曾表示，紅麴與納豆都可能有降血脂效果，服用降血脂藥物後，若還攝取紅麴或納豆，可能會增強降血脂藥品的副作用，例如導致肝、腎損傷等症狀。

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