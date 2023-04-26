近日黑道幫派因債務糾紛，陸續在雙北地區互轟67槍，引發社會譁然，北市警為有效打擊黑道幫派勢力，壓制不法組織囂張氣焰，規劃為期11天之「靖城專案｣，將針對黑道幫派、犯罪集團組織及成員相關據點全面打擊，以澈底檢肅、瓦解不法犯罪組織。

北市局長張榮興表示，日前不法幫派互相傾軋，在雙北市區連續發生槍擊案件，雖槍手自行投案，惟幕後不法分子無視社會治安，影響人心甚鉅；為精準打擊犯罪、壓制暴力案件，針對幫派分子及其「堂口」、「依附寄生行業」實施全面掃蕩刨根，動員所屬各單位警力，執行為期11天之「靖城專案｣，誓言讓黑道幫派為破壞治安付出慘痛代價。

警方表示，社會治安不容黑幫挑戰，「打擊犯罪、掃黑制暴」是不間斷的工作，也是不變的態度；臺北市政府警察局對於危害社會治安的各類犯罪絕不寬貸、嚴加究辦，秉持「犯罪零容忍」立場與決心，守護人民生命財產安全，以行動展現警方維護治安的決心。