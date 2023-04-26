墾管處為讓大眾認識恆春半島的綠色寶物、也就是民俗植物，將於5月6日與滿州鄉生態旅遊觀光促進會合作舉辦「南島香氛綠寶石」活動，帶領遊客走進平常不對外開放的「里德苗圃」，除認識各式植物外，也將學習如何將植物製成髮皂，即日起開放報名，每梯次20人，每人報名費250元。

墾管處將於5月6日與滿州鄉生態旅遊觀光促進會合作舉辦「南島香氛綠寶石」活動，帶領遊客走進平常不對外開放的「里德苗圃」挖寶。（墾管處提供／謝佳潾屏東傳真）

墾管處指出，位在滿州鄉里德村、平常沒有對外開放的「里德苗圃」，在日治時代稱為「第一號母樹園」，園內培育各種熱帶植物，也是全台遍植的行道樹「福木」的發源地，樹木參天別具特色的景色，是當時全台第一個植物園區。

墾管處將於5月6日與滿州鄉生態旅遊觀光促進會合作舉辦「南島香氛綠寶石」活動，帶領遊客走進平常不對外開放的「里德苗圃」挖寶。（墾管處提供／謝佳潾屏東傳真）

為此，墾管處特別安排在該處舉辦「南島香氛綠寶石」活動，除讓遊客在此認識恆春半島的綠色寶物外，也可手作一葉皂，讓天然的綠野香波，無毒於人體，無毒於大地，也讓友善環境在日常生活中落實，此外，墾管處還安排了不一樣的民俗植物體驗，並將帶大家在福木林蔭大道下享受難得的美好「食光」、享受當地限定的慢活。

墾管處表示，該活動即日起開放網路報名，每梯次名額20人，報名費用每人250元（含導覽解說、DIY材料費、風味下午茶及保險），活動詳情及報名請見墾管處官方網站（www.ktnp.gov.tw）。