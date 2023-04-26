行政院去年起推動組織改造，日前經立院三讀通過，環保署也將升格為環境部。全國環保公務機關總工會今( 26 日)拜會各黨派立法委員，為全國2.7萬名清潔隊員爭取勞動條件一致，「清潔人員身分立法」。民眾黨立委賴香伶今表示，總統蔡英文第二任期競選期間，就曾向工會答應過此立法訴求，「期望蔡總統能說到做到」。

賴香伶今在臉書發文指出，全國清潔隊員的勞動條件，原本一體適用的「清潔隊員之管理要點及設置基準」，在精省後一併被廢止，造成地方政府就其進用的清潔隊員，各有不同的規定標準，產生一國多制的現象，且有持續惡化的情形。在組織改造過程，不能一味追求升格，而忽略身在其中的人員。在環保署要升格環境部這題，全國多達2萬7千名的清潔隊員，他們的勞動權益也不該被忽視。

為改善此情形，全環總工會主張，應該在「廢棄物清理法」增定全國清潔隊員勞動條件應一致的修法草案，「清潔人員勞動條件不得低於行政院制定工友管理要點」，且清潔人員甄試、進用、退休、資遣等權益保障和人事管理辦法，須由中央主管機關定之。

賴香伶認為，這是很重要且正確的訴求，維持機關運作的是人，在第一線維持環境清潔的，也是這群辛勤的勞動者，要求一致性的勞動條件，避免各地方政府自行其是而向下修惡，是最基本的要求。

賴香伶表示，蔡英文在第二任競選期間，就曾答應過全環總工會的立法訴求，當選後，也曾在2021年接見「全國特優清潔隊員」的典禮上，重申要給清潔隊員「五好措施」的承諾，「我會支持總工會的訴求，也期望蔡總統也能說到做到」。