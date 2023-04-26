台灣缺工潮持續擴大，人才缺口達42.3萬；104人力銀行發現，目前工作機會數104.4萬個，其中，歡迎中高齡的工作數達18.1萬個，3年成長近3倍；同一期間，企業主動邀約32.7萬名中高齡面試，3年成長2.3倍。

面對通膨飛漲，中高齡求職意願提升，3月共有5.8萬名中高齡主動應徵，3年成長23.4％；中高齡三大求職機會區為批發零售業、不動產業、住宿服務業。

104中高齡人力銀行總經理吳麗雪提出，「3心6力5友善」中高齡招募新思維，從組織氛圍、招募流程、職務設計做改善，讓中高齡成為企業營運新助力。

吳麗雪分析，少子化讓勞動力越來越少，台灣55歲以上勞參率遠低於日韓，看準勞動力斷層，企業逐漸向中高齡招手。

104人力銀行也發現，隨著通貨膨脹飆漲，中高齡自評退休年齡延後到64歲，退休準備金從1500萬元上升到2000萬元，持續工作和求職意願增加，帶動中高齡主動應徵人數，3年來單月平均從4.7萬人增加到5.8萬人，成長 23.4％。

吳麗雪分析，中高齡快速上工的三大機會區為：批發零售業2.6萬個、不動產業1萬個、住宿服務業8千個工作機會最多，主因民生消費產業疫後大噴發，以及原本缺工的壓力即相對嚴重。