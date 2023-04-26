曾獲蔡英文總統頒贈「特種大綬卿雲勳章」的法國參議院副議長兼友台小組主席李察今率跨黨派友台小組成員拜訪民進黨，關新台灣明年大選等議題；據轉述，李察表示，國際社會、民主國家的支持對台灣來說是相當重要，訪團成員也注意到美國對台灣的堅定支持。

法國參議院副議長兼友台小組主席李察今拜訪民進黨，雙方針對外交、區域情勢、國際參與，以及2024年大選情勢進行友好會談。

會中，民進黨副祕書長楊懿珊首先代表黨主席賴清德及祕書長許立明，歡迎李察副議長與友台小組成員遠道而來，展現對台灣的支持，李察也表達對台灣明年總統及立委選舉的關心。

楊懿珊表示，烏俄戰爭爆發後，台海安全成為世界共同關注的焦點，因此國際社會對台灣的關注與討論，也是前所未見，他們也注意到包含法國在內的許多歐洲國家，都持續公開發表支持和平的言論，這是重要的動作。

政策委員會執行長羅致政說，台灣始終堅持與民主國家站在一起，也感謝國際友人們堅定不移地支持台灣，相信他們的善意是清晰的，台灣人民也都能深刻感受。

李察也特別提及，國際社會、民主國家的支持對台灣來說是相當重要的，訪團成員也注意到美國對台灣的堅定支持。

他說，近兩年美國政府涉及台灣的決定、聲明，基本上都傳遞了希望台海安全穩定，也會更加支持台灣的訊息給台灣人民。

民進黨國際部主任謝佩芬轉述，此次會面，民進黨致贈訪團繪有台灣本土特有種生物與原住民圖騰的旗幟，以及本土名產鳳梨酥，而訪賓成員則回贈精心挑選的禮物。

她說，無獨有偶地，德維莎參議員相當有默契地致贈了由法國星級主廚製作，結合了法國名產橄欖及台灣鳳梨製成的甜點，充分地展現了法國與台灣民間交流的文化結晶。