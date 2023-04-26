海巡署金馬澎分署某林姓參謀主任，去年間涉嫌與部屬透過採購機會，涉嫌侵佔國軍食品罐頭，並疑似將罐頭轉手盜賣至台灣牟利；另有關疑似涉嫌吸金投資部分，金馬澎分署也已啟動調查。國民黨新北市議員葉元之26日在《國民大會》節目指出，照《採購法》應把軍中伙委跟實際採購的人分開，但如果雙方串通就無法防弊。此外，軍中因為學長學弟的關係，所以禁止老鼠會吸金，怕學長壓迫學弟加入。軍方都應予重視。

葉元之表示，這個事情讓人覺得嚴重，是因為質疑前線官兵的軍紀管理是不是真的出了問題？3月才發生馬祖官兵沒肉可吃，在沙灘上寫字說只能吃罐頭，現在連罐頭都有人把它盜賣！這事情不好好處理，真的會讓人擔心，前線官兵到底會不會打仗？前陣子也發生槍枝不見，也沒有人發現，隔了1年之後才發現，因為過程中有人用玩具槍代替。所以軍中到底在幹嘛？

葉元之指出，政府對採購一向非常嚴格，因為政府有《採購法》，決定採購的人要成立採購委員會，公家機關來執行，所以執行的人跟採購的人應該是要分開。軍中伙委是決定要買多少東西的人，他接觸不到廠商，採購的人才是實際去買的人，照道理說這樣可以防弊。可是如果他們串通在一起的話，就沒辦法防弊，所以這個主任，光靠他一個人是做不到這個弊案，他是串通一個後勤官，也串通一個伙委，一起做這個事情。

葉元之提到，罐頭從台灣運到馬祖後，要分給士兵，但不是你一罐你一罐，而是放在倉庫裡面，是官兵今天要配白飯，再去領一個罐頭，所以那個罐頭等於沒有人在管理，數量變少變多沒有人知道，會有一個弊病，就是串通之後就會發生這個狀況。第二個就是為什麼用代操股票的方式可以吸金？這在軍中也是禁止的，因為軍中禁止老鼠會，因為學長學弟的關係，你會怕學長罵你，所以學長你要我加入我就加入。

葉元之直言，國防部要重視這些事情，否則大家會對國軍失去信心！