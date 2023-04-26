中國政府網消息，大陸國務院辦公廳繼25日晚發布《關於推動外貿穩規模優結構的意見》（《意見》）18條舉措，26日繼續發布《關於優化調整穩就業政策措施全力促發展惠民生的通知》，強調要多措並舉，穩定和擴大就業崗位，全力促發展惠民生。支持國企擴大招聘規模，實施2023年百萬就業見習崗位募集計畫。

大陸國務院就優化調整穩就業政策措施有關事項通知如下：

一、激發活力擴大就業容量：

（一）加大對吸納就業能力強的行業企業擴崗政策支持。及時梳理本地區帶動就業能力強、涉及國計民生和生產保供的企業清單，配備就業服務專員，建立崗位蒐集、技能培訓、送工上崗聯動機制。

（二）支持金融機構開展穩崗擴崗服務和貸款業務。鼓勵金融機構面向吸納就業人數多、穩崗效果好且用工規範的實體經濟和小微企業發放貸款，支持其穩崗擴崗。

（三）發揮創業帶動就業倍增效應。聚焦大專院校畢業生、農民工等群體創業需求，支持其創辦投資少、風險小的創業專案，從事創意經濟、個性化定制化文化業態等特色經營。

（四）加大技能培訓支持力度。參加失業保險1年以上的企業職工或領取失業保險金人員取得職業資格證書或職業技能等級證書的，可申請技能提升補貼，每人每年享受補貼次數最多不超過三次，政策實施期限截至2023年12月31日。

（五）繼續實施失業保險穩崗返還政策。參保企業上年度未裁員或裁員率不高於上年度大陸全國城鎮調查失業率控制目標，30人（含）以下的參保企業裁員率不高於參保職工總數20％的，可申請失業保險穩崗返還。

二、拓寬管道促進高校畢業生等青年就業創業：

（六）鼓勵企業吸納就業。對企業招用畢業年度或離校2年內未就業大專院校畢業生、登記失業的16-24歲青年，簽訂1年以上勞動合同的，可發放一次性吸納就業補貼，政策實施期限截至2023年12月31日。

（七）鼓勵引導基層就業。繼續做好2023年大專院校畢業生到城鄉社區就業創業工作。

（八）支持國有企業擴大招聘規模。對按照工資效益聯動機制確定的工資總額難以滿足擴大大專院校畢業生招聘需求的國有企業，經履行出資人職責機構或其他企業主管部門同意，統籌考慮企業招聘大專院校畢業生人數、自然減員情況和現有職工工資水準等因素，2023年可給予一次性增人增資，核增部分據實計入工資總額並作為下一年度工資總額預算基數。

（九）穩定機關事業單位崗位規模。挖掘黨政機關、事業單位編制存量，統籌自然減員，加大補員力度，穩定招錄、招聘高校畢業生規模，合理確定招錄、招聘時間。

（十）實施2023年百萬就業見習崗位募集計畫。廣泛動員各類企事業單位、社會組織等，募集不少於100萬個青年見習崗位，對吸納就業見習人員的給予見習補貼，用於支付見習人員基本生活費、辦理人身意外傷害保險，以及對見習人員的指導管理費用。對見習期未滿與見習人員簽訂勞動契約的，各地可給予剩餘期限見習補貼，政策實施期限截至2023年12月31日。

三、強化幫扶兜牢民生底線：

（十一）加強困難人員就業幫扶。對企業招用登記失業半年以上人員，簽訂1年以上勞動契約的，可發放一次性吸納就業補貼，政策實施期限截至2023年12月31日。

（十二）保障困難群眾基本生活。對符合條件的失業人員，做好失業保險金、代繳基本醫療保險費（含生育保險費）和失業農民工一次性生活補助等常規性保生活待遇發放工作。

四、加強組織實施：

（十三）細化實化政策。各地要結合實際，細化實化本通知明確的各項政策措施，加速釋放政策紅利。

（十四）優化經辦服務。各地要持續優化經辦流程，減環節、減材料、減時限，編制好各項政策資金審核發放流程和辦事指南。

（十五）強化宣傳解讀。創新政策宣傳方式，及時提供通俗易懂的政策解讀，提高政策知曉度，穩定各方預期，營造良好社會氛圍。