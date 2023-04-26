前籃球國手張憲銘卸下球員身份後，持續展現運動員不斷追求卓越的意志力與態度，果敢轉戰商場，由他一手打造的展逸國際（股票代號：6798），將於4月27日正式登錄興櫃市場，成為台灣史上第一家以運動休閒類股申請IPO的企業。

展逸國際創立以來，持續深耕國內外知名品牌，更是各大企業跨足運動領域的最好夥伴，除了用心為品牌夥伴提供專業服務與創造價值，張憲銘更以運動員身份將心比心，投注心力在經營運動經紀，旗下知名運動員包括王建民、陳金鋒、郭泓志、陽岱鋼、江少慶、吉力吉撈．鞏冠、林立、鄭宗哲、林書豪、吳永盛、陳柏良、袁永誠、曾俊欣等知名選手。

展逸國際除了擁有在運動經紀協助體育選手，更創立「BE HEROES」品牌決心打造更多體壇英雄，橫跨各運動領域，包括經典對決籃球賽、國際足球邀請賽、棒球訓練營、盧彥勳青少年年終8強邀請賽等活動，扎根基層體育不遺餘力，更希望透過一連串的品牌活動，鼓勵更多人大膽逐夢。

運動場域以外，展逸國際亦跨足兩岸，也開始投入消費者市場，經營運動餐酒館、女生運動健身與運動中心代運營等新型態業務，目前已拿下台北永建國小、中山國中、建安國小運動場館，以及台中市游泳訓練中心運動場館運營權，旗下「引爆運動訓練」，提供市場不同面向的運動教育訓練服務，如今再成為台灣史上第一家以運動休閒類股申請IPO的企業，努力開拓更多領域，沒有極限。