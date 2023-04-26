新北市三芝地區目前尚無汙水下水道系統，然而中央考量經費有限，認為應優先補助都會區，因此暫不同意將三芝區等郊外地區納入，為此三芝區公所轉而爭取「前瞻基礎建設」經費，針對淺水灣一帶研擬近期水質改善方案；新北市議員鄭宇恩指出，河海景觀是三芝重要的觀光財，尤其淺水灣地區若能加速汙水接管，對海域水質及觀光品質都能有效提升。

由於地方有呼聲希望能興建汙水下水道，因此新北市水利局完成「新北市三芝區汙水下水道系統規畫報告」，規畫範圍包括三芝都市計畫區、芝柏山莊規畫區及淺水灣規畫區，規畫總經費為10億5234萬元。

不過中央為了讓有限經費妥善運用，認為目前應以都會區為優先補助對象，所以暫不同意將三芝區等郊外地區納入「汙水下水道第六期建設計畫」中；三芝區公所為了生態考量，另外提「新北市三芝區淺水灣排水改善工程」評估規畫報告，預估經費1689萬8512元，針對淺水灣一帶研擬近期水質改善方案，希望爭取前瞻基礎建設計畫「全國水環境改善計畫」經費施作。

新北市議員鄭宇恩指出，河海景觀是三芝重要的觀光財，尤其淺水灣地區若能加速汙水接管，對海域水質及觀光品質都能有效提升，除協助公所積極爭取中央及水利局補助，也將要求市府妥為管理維護相關設施，落實改善環境品質的初衷。