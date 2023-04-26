瓜地馬拉總統賈麥岱今晚再次強調，台瓜兩國作為民主夥伴，一定要團結合作，相信可以加強兩國的韌性，共同克服未來不同的挑戰。他也期盼藉由此次訪台，能夠進一步鞏固兩國夥伴關係，促進共榮，並持續與台灣在尋求發展民主及和平的道路上一同前進。

賴清德副總統今天以晚宴款待賈麥岱，包括外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、國安會副祕書長徐斯儉、我駐瓜地馬拉大使曹立傑，及瓜地馬拉國會議長李薇拉等人也出席。賴清德再次代表台灣人民歡迎賈麥岱及訪團用行動支持台灣，特別是在這個關鍵時刻，顯得非常有意義。

他說，賈麥岱在立法院發表演說，經媒體報導，讓全國人民都感受到他是位民主的勇士。我們非常珍惜賈麥岱對中華民國台灣的友誼，希望兩國友誼長存，互相合作、彼此國運昌榮。

總統府提供

賴清德也說明他贈予賈麥岱的琉璃珠藝品所象徵的意涵，台灣原住民族共有16族，此一琉璃珠是排灣族所有，每顆珠子都有特別的意義。其中有一顆珍貴之珠，代表的是尊貴的情操，也象徵賈麥岱對民主自由的堅持，以及對台灣的友誼。還有一顆結盟之珠，係部落之間彼此結盟所用，象徵瓜地馬拉與中華民國台灣的結盟，共同抵抗威權主義。

賴清德強調，琉璃珠僅在排灣族結婚或結盟之間才會使用，非常珍貴，而我們把12顆具有特別意義的琉璃珠，排列成台灣的形狀，表達對賈麥岱總統的尊敬與感激。

賈麥岱致詞時表示，相信透過此次訪問，能夠展現兩國間長久的聯盟與友好。此次訪台豐富的參訪行程，讓雙方政府團隊有機會在融洽的氣氛中進行交流，並使兩國在政治、經濟、文化及雙邊合作方面更加密切。

台瓜兩國積極推動科技、經濟發展、人力資源培訓、金融財政及文化等各領域的交流。他說，受到疫情影響，蔡總統時隔3年的第一次出訪，就選擇到瓜地馬拉進行國是訪問，就是雙邊關係密切友好的最佳佐證。他此次回訪，更加拉近彼此的關係，有助強化擴大雙邊行動。

賈麥岱再次強調兩國近90年的邦交及兄弟情誼。他說，台瓜兩國是民主的夥伴及盟邦，對自由、人權等普世價值有相同的信念，他再次重申兩國作為民主夥伴，一定要團結合作，相信可以加強兩國的韌性，共同克服未來不同的挑戰。他也期盼藉由此次訪台，能夠進一步鞏固兩國夥伴關係，促進共榮，並持續與台灣在尋求發展民主及和平的道路上一同前進。