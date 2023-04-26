大陸央視新聞用戶端報導，中共中央總書記、國家主席習近平26日在北京人民大會堂會見越共中央政治局委員、中央書記處常務書記、中組部部長張氏梅。強調中越雙方要秉持「長期穩定、面向未來、睦鄰友好、全面合作」十六字方針；「永做好鄰居、好朋友、好同志、好夥伴」四好精神，致力建構中越命運共同體。

習近平請張氏梅轉達問候越南總書記阮富仲、國家主席武文賞。習近平表示，今年是中越建立全面戰略合作夥伴關係15周年。去年阮富仲總書記訪中以來，中越雙方高度重視落實他與阮富仲達成的共識和聯合聲明精神，採取積極舉措，推動中越交流合作呈現良好態勢。他願與阮富仲保持密切交往，加強對中越關係的政治指導和戰略引領。

習近平強調，面對風高浪急的國際環境和兩國各自改革發展穩定任務，中越雙方要秉持「十六字」方針和「四好」精神，鞏固政治互信、加強團結合作、妥善管控分歧，共同應對風險挑戰，推動構建致力於人類和平與進步事業的中越命運共同體。

要堅持馬克思主義科學理論武裝，牢牢把握這一強大政治優勢，深化交流互鑒，築牢思想防線，攜手推進社會主義事業。

要堅持以人民為中心，完善發展戰略和項目對接，推進設施聯通和民心相通，加強傳統友好教育，為兩國關係長遠發展夯實民意基礎。

要全力鞏固党的執政安全、維護國家穩定和發展，堅守致力於人類和平與進步事業的遠大理想，加強在國際事務中的團結合作，堅決反對霸權主義和陣營對抗，守護好地區和平與發展紅利，攜手推動構建人類命運共同體。

張氏梅轉達阮富仲、武文賞對習近平的問候，感謝習近平會見。張氏梅祝賀中共二十大和全國兩會召開，習近平全票當選中國國家主席、中央軍委主席，堅信在以習近平同志為核心的中共中央堅強領導下，中國人民必將圓滿完成中共二十大提出的各項目標，全面建設社會主義現代化國家。

張氏梅說，阮富仲在中共二十大閉幕後即成功訪中，與習近平就新時期越中關係發展達成重要共識，為兩國全面戰略合作注入強勁動力。

越南始終將發展對中友好合作作為對外政策的頭等優先，始終堅持一個中國政策，堅定支持中國的統一大業。

張氏梅稱，越方願同中方落實好兩黨最高領導人重要共識，堅持按照「十六字」方針和「四好」精神，密切兩黨高層交往，推進「兩廊一圈」和共建「一帶一路」對接合作，促進兩黨兩國關係和社會主義事業不斷發展。

越方堅定支持習近平提出的重大全球倡議，支持中方舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，希同中方加強地區和國際合作，促進地區和世界和平發展。

會中蔡奇、王毅也參加會見。