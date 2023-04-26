日前大陸有名50歲的美魔女在網上認識名35歲的男子，2人相談甚玩，無話不聊，於是約了某天在咖啡館見面，豈料，美魔女一見到眼前的「35歲男子」感覺太年輕了，一問之下才知對方僅是22歲的小鮮肉，後來2人聊了一會便要去開房間，美魔女表示自己先去洗個澡，豈料，當她洗完後，看到眼前這「這一幕」悔恨不已哭了！

綜合陸媒報導，浙江省有位50歲張姓女子在單身離異，近日常在相親網上找對象，某天有自稱35歲的男子與她交好友，一開始她認為2人年紀相差太大，有些不適合，然而，男子卻很主動的繼續和她攀談，在男子甜言蜜語下，她似乎自己又回到青春談戀愛的狀態。

女子與這名男子相談甚歡，無話不聊，男子也告訴她自己曾經歷一場婚姻，希望日後能找個成熟又體貼能照顧自己的女人，並且，迫不及待與她見面，對於男子的邀約，她忐忑不安但還是很期待見面，於是和男子約到咖啡店見面。

豈料，女子一見到眼前「35歲」的男子嚇呆，發現對方比她想像中的年輕太多，在追問之下才知道對方才22歲，這名男22歲的小鮮肉也主動表示「對阿姨的愛是真的，和年齡一點關係都沒有」，她面對眼前的小鮮肉有些心動，便主動帶著小鮮肉去開房間。

2人進到房間後，女子先提出去洗個澡，沒想到，當她洗完澡後，出來一見小鮮肉見了，自己的貴重物品首飾、錢包、手機也不見了，這時她才驚醒，中了圈套，對方願意和自己開房間是假的，主要目的是要偷走她的貴重物品，讓她不禁大罵「太缺德了，拿錢還不辦事，什麼人啊！」。

原本她羞於男女之情不敢報警，但後來還是報警，警方接獲報案也調閱附近監視器，鎖定22歲男子的IP位置，並將男子逮捕，但發現女子被偷走的的貴重物品已經都沒了，經警方調查，男子還只是名大學生，一開始也只是看上阿姨的錢財，女子對於男子不講武德的行為，認為對方帶過分了，完全沒有道德和人性。

消息在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「大媽居然網戀，真是偷雞不著拾把米」、「年齡相差這麼大，也算不上談什麼感情，感覺2人都有點奇葩」、「網戀有風險，2人都是咎由自取」、「這位小鮮肉欺騙大媽的感情，又偷走大媽的貴重物品，感覺太不道德了」、「感覺這網戀來是不靠譜」、「2人都有錯，網戀有風險，不要去盲目的戀愛」。