莫斯科為了報復北歐國家挪威本月稍早驅逐15名俄羅斯人，今天宣布驅逐10名挪威外交官。根據挪威外交部說法，俄方要求這些人員迅速離境。

路透社報導，挪威13日宣布驅逐15名俄羅斯大使館官方人員，宣稱這些人是在外交職位掩護下從事任務的俄國情報員。

法新社報導，俄羅斯外交部今天表示：「我方已遞交照會給（挪威駐俄羅斯大使）克維爾（Robert Kvile），宣告10名挪威駐莫斯科大使館代表為『不受歡迎人物』（persona non grata）。」

俄羅斯外交部指出，挪威先前驅逐俄方人員的「敵意舉動」，使得「原已處於危急低落水準的雙邊關係情況更加惡化」。

挪威外交部證實接獲俄羅斯的驅逐照會。發言人席孟斯塔（Ragnhild Simenstad）並表示：「我方所有在俄羅斯的外交官都是從事正規外交工作。俄國當局非常清楚這點。」

挪威情報機關經常點名俄羅斯和中國是挪威主要間諜威脅來源。挪威是北大西洋公約組織（NATO）成員國，並與俄國有198公里長的共同邊界。