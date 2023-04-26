俄羅斯總統普丁25日簽署命令，控制2家歐洲能源公司在俄資產。克里姆林宮今（26日）表示，此舉是對西方凍結俄羅斯海外資產的報復，並警告未來可能擴大至其他資產。

路透社報導，普丁25日晚間簽署一項命令，臨時沒收德國能源公司Uniper，以及芬蘭能源集團富騰公司（Fortum）等2家歐洲國有能源公司在俄羅斯資產。

對此，富騰和Uniper都還在了解中，德國財政部尚未回應。

克宮發言人斯佩科夫（Dmitry Peskov）表示，這項命令通過是對不友好國家的回應。法令不涉及所有權，沒有剝奪擁有人的資產，因為外部管理是暫時的，只代表原擁有人不再具有管理決策的權力。

斯佩科夫指出，命令的主要目的是成立一個補償基金，支持俄羅斯面對國外非法凍結資產時，所採取的對策。

此前有消息傳出，歐洲考慮全面禁止對俄羅斯出口，引發俄羅斯不滿，並且有意將俄羅斯被凍結資產，作為重建烏克蘭的資金。此外，德國政府去年將俄羅斯天然氣股份有限公司（Gazprom）在德國、歐洲主要部門收歸國有。