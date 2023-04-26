新光金控6月9日將進行董監改選，新光金前董事長吳東進與「改革派」泛新光集團兩邊各提足候選董事名單，互不相讓。

洪士琪在聲明中表示，新光金25日的董事會，再次上演荒謬劇情，通過四組名單共44名人選，扣除重複提名人選後為32名候選人，競選15名席次。新光金原於12日已有三組1％股東提名共29名人選，包括以新光實業為首的公司改革派提15名、以新光保全為主的反改革派提12名，及新光三越提2名，在已超額提名下，新光金昨董事會仍執意再提15名。

洪士琪指出，新光金提出的近7成5的人選，竟與新光保全重複提名，三分之二人選更為新光大股東吳東進的親屬、前部屬或現任部屬，「此等提名內容，顯非以提升公司經營、照顧員工、客戶及股東為要，而僅係為鞏固大股東己身之經營勢力而已。」

洪士琪也指出，董事長許澎配合新光金大股東，利用1％股東及董事會之雙重提名機會、分別提名，企圖以超額人選混淆股東，已再次為公司治理立下最壞案例。另提名股東之一新光三越，在吳東昇接任董事長後，除於4月12日提名新光金控董事人選，25日竟又配合接受新光金董事會重複提名，更於會議中突然將已擔任數年董事、但不願認同新光金控董事會提名人選之法人代表人吳昕達，更換為自己的秘書，此舉卻只為配合表決通過新光金董事會提名之人選，且前述提名及改派代表人等事均未提交新光三越董事會討論，「改革理念盡失，渺視公司治理。」

洪士琪強調，新光金此次董事會提名人選的形成及審議過程，「光怪陸離」，更顯示董事會應予整改的急迫性及必要性，只有徹底改革董事會結構，才能消弭大股東干預公司經營之情形，讓真正專業之人才得參與並引領董事會回歸決策正途，也才有機會能讓新光金脫胎換骨，一步步往好的方向改變，為員工、客戶及股東創造更長遠穩定之價值。

洪士琪表示，公司改革派成員，包括吳家、洪家、林家原始股東所屬的新光實業等新光集團核心公司，及以吳家錄家族公司所組成；而推舉15名人選中橫跨金控、保險、銀行、證券、法律、財務會計、公司治理等，個個學有專精，三分之二人選更擇自集團外部人士，將可為未來的董事會帶來不同思維，引領新光金控整改再造。