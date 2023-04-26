華語天王周杰倫出道多年，唱過不少膾炙人口的金曲，跟愛妻昆凌的甜蜜感情常成為外界矚目焦點，今(26)日兩人透過咖啡秀恩愛，還跟前高爾夫球后曾雅妮、男星王子(邱勝翊)約打高爾夫球，神仙組合引起不小的熱議。

周杰倫今日跟昆凌到外面走走，先拿到餐點的他，在IG限動曬出的咖啡中，有一顆愛心拉花，為此他得意寫下：「想跟昆凌炫耀一下，一早喝咖啡就有愛心」，然而當昆凌拿到咖啡後，相比之下，她的拉花明顯精緻許多，讓他不禁困惑：「我的拉花會不會不是愛心，只是沒拉完而已？」昆凌則直呼：「我的拉花小哥比較用心。」

隨後昆凌上傳夫妻同框照，可見戴著黑色墨鏡的周杰倫，露出招牌壞笑，昆凌則比出YA手勢，甜蜜的相處日常曝光後，粉絲們紛紛直呼：「哈哈哈好可愛啊，兩個人」、「都結婚8年了，感情還一樣好」、「這是咖啡嗎？這是狗糧」、「昆凌這就是嫁給愛情的樣子」、「好愛看他跟老婆的生活小浪漫」、「合照好甜蜜啊～」

另周杰倫夫妻倆喝完咖啡後，還到高爾夫球場揮桿，現場除了王子(邱勝翊)之外，還有今年動完髖關節手術的前世界球后曾雅妮，可見她剪著俏麗短髮，將雙手揹在後方，跟一行人露出燦爛的笑容，看似身體恢復得相當不錯，對這張同框照，粉絲紛紛驚呼：「偶像與偶像的合體」、「雅妮瘦了好多」、「周杰倫！永遠的偶像。」