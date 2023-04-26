中國大陸自圍台軍演後，在我國周邊不斷有軍事活動，近日又在黃海、渤海、東海舉行軍演。四月下旬至五月上旬，中國大陸還與新加坡舉行海上聯合軍演。海軍退役上校黃征輝指出，麻六甲海峽是大陸海運的樞紐，非常狹窄、只要投放幾顆水雷就能造成嚴重影響；此次中星聯合軍演，陸方派出獵雷艦參與，目的就是要熟悉海域和進行海底調查，向其他國家宣示中國大陸已經對此有所預警。

中國與新加坡於 4 月下旬至 5 月上旬，舉行「中新合作2023」海上聯合演習，解放軍海軍導彈護衛艦玉林艦、獵掃雷艦赤壁艦等，將赴新加坡參加海上軍演。

前張騫艦長、海軍退役上校黃征輝今在《新聞大白話》節目中表示，他也曾擔任過獵雷艦的艦長，當時就曾想過，若想破壞中國大陸的海運，就是要針對馬六甲海峽，因為它最窄的地方只有 2.8 公里，非常狹窄，只要丟下幾顆水雷，就能造成很嚴重的後果。

而此次中星聯合軍演，解放軍有派出獵雷艦參與，黃征輝指出，顯然就是已經想到這個舉措，所以軍演才派出獵雷艦。除了要熟悉麻六甲附近的海域外，最重要的就是進行「海底調查」。

黃征輝解釋，獵雷艦不僅是在戰時才去獵雷，而是平時就會做功課、進行海底調查，像紀錄地圖一樣，把海面下的正常金屬反應一一記錄，戰時出動排雷，就只要針對新出現的金屬反應進行處理。黃認為，解放軍此次派出獵雷艦參與聯合軍演，就是要警告其他國家，不要肖想在這片海域丟水雷，因為陸方已經有所預警，對海底狀況非常熟悉。

美國與菲律賓上周末舉行聯合軍演，演習地點之一的巴丹島，距離台灣僅 2200 公里，菲國軍方表示，此次軍演是為了演練鎮守巴士海峽，讓台灣以南的中共軍艦更難通過，使大陸發動包圍、入侵台灣更加困難。

黃征輝認為，美國在第一島鏈已經沒有海空優勢，所以會想在第一島鏈國家建立攻擊基地，包括飛彈攻擊基地、戰機起降基地，就是要在未來中共武統台灣時，能在這些地方對中國大陸進行嚇阻。但現在解放軍已經強大到讓美國都會擔心，如果台海發生戰爭，屆時南韓、菲律賓也不太可能會攻擊解放軍的船艦。

黃征輝也指出，每年 11 月至隔年 3 月，台灣周邊會進入風季，風浪非常大，演習也會減少，而一進入 4 月，各國都會頻繁展開海上軍演，因為只有這半年風浪好的時候才能演習，所以從現在開始就會經常看到海軍演習。以前這些軍演也持續在，但近年因為中國大陸圍台軍演，台海局勢緊張，台灣像是「一朝被蛇咬，十年怕草繩」，台灣不需要像是「驚弓之鳥」，對岸有個演習就很緊張，其實只是因為這半年風浪較為平靜才能，接下來還會有很多軍演，不用太憂心。

黃征輝也指出，解放軍現在每個動作都講得很清楚，就是怕台灣看不懂，所以看到有提及台灣的官方、軍方言論，才是針對台灣的軍演，其他都是日常演習，不用多做聯想。