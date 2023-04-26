加拿大女星瑞秋麥亞當斯（Rachel McAdams）出道逾20年，她擁有精緻五官與火辣身材，出演經典電影《辣妹過招》後一炮而紅，接著主演《手札情緣》、《時空旅人之妻》、《真愛每一天》等經典作品，甜美的外型收獲全球粉絲的喜愛；近日瑞秋麥亞當斯拍攝雜誌，大方露出腋毛的行為引起網友討論。

瑞秋麥亞當斯近日接受《Bustle》採訪，並為此拍攝一系列照片，照片中她穿著黑色吊帶褲裝，雙手張開靠在沙發上，神色相當放鬆，不過有網友注意到她的腋毛沒有刮除；對許多女明星來說拍攝照片需要力求完美，平時也會隨時除毛，這樣真實的狀態反而引起許多人注意。在拍攝時，她特別要求攝影師不要過度修圖，希望照片能呈現她真實的美麗，身為兩個孩子的媽，她想傳達：「這是我的身體，我認為向世界反映這一點非常重要」。

這組照片是她生下第二胎後的半年拍攝，當時她還沒有讓小孩斷奶，仍以母乳餵養，貼文曝光後獲得1萬人按讚，網友誇讚：「她從來不讓人失望，無論是照片還是她的觀點，都非常美麗」、「有腋毛更性感了！全力支持」、「這才是女人真正的樣子」、「她看起來很棒，絕對光芒四射，不剃毛也沒有影響」、「自然的美」。

2016年瑞秋麥亞當斯被發現和美國編劇傑米林頓 (Jamie Linden)約會，兩人在一起後保持低調，她沒有公開談論過與對方的關係，2018年瑞秋麥亞當斯誕下一子，2020年她誕下女兒。