國家兩廳院成立35年來，本月將首次有鋼琴家在音樂廳大廳完成貝多芬32首奏鳴曲全集。今晚由高齡77歲的鋼琴大師布赫賓德帶來系列演出，他精神奕奕地完成演奏，也對觀眾展現笑容，彈完安可曲貝多芬《暴風雨》第三樂章時，突然一個轉身向觀眾致意，也令觀眾會心一笑。

布赫賓德表示，「這是一個非常令人興奮的計畫，我將在台灣、中國大陸、韓國演出全套貝多芬奏鳴曲，以七場演出32首，連續演出三次。非常期待能和觀眾一起，探索這套貝多芬大師之作。」

鋼琴大師布赫賓德來台彈奏貝多芬32首奏鳴曲，將以7場音樂會完成演出。（牛耳藝術提供）

77歲的布赫賓德，昨日剛從維也納飛抵亞巡首站台灣，臉上並沒有露出倦容，反而是充滿元氣的邀請觀眾一起進入貝多芬世界。距離上次來台2019年已相隔四年，疫情結束後終於有機會再來台灣。

為了紀念這次在台灣破紀錄的盛大演出，主辦單位牛耳藝術特別推出馬拉松證書活動，凡參與6場以上的觀眾，將可在馬拉松終點站5月6日最後一場演出結束後，獲得布赫賓德大師親筆簽名的完賽證書給樂迷收藏，以及參與Meet ＆ Greet見面會。

今日馬拉松的第一天開場第一首曲目，就是第一號鋼琴奏鳴曲，布赫賓德說：「11歲那年，當我錄取維也納音樂學院時，第一首學習的就是這部作品，它伴隨了我的整個鋼琴人生。」而下半場最後一首、本場次重頭戲膾炙人口的經典《月光》，浪漫優美的為首演之夜畫下句點。最後還加碼安可曲，《暴風雨》的第三樂章。

音樂廳現場，許多青少年攜家長一起，進入音樂廳聆賞大師現場演出。看到音樂的世代傳承，令人格外感動。此次青少年計畫，除了一位23歲以下青年可以參與，同行的親友也享六折優惠，讓更多年輕人走進音樂廳，在大師的琴聲中觀摩對音樂的詮釋與技巧，更重要的是感染大師對音樂無比的熱忱。

馬拉松的第二場演出，將於4月28日到高雄衛武營國家表演藝術中心演出，之後再回來台北。