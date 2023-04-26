人到中年難免發福。一般女性朋友往往覺得光靠控制飲食減重減脂成效不佳，不過，英國愛丁堡大學研究顯示，過了生育年齡的停經女性，瘦身成效會更明顯。

《每日郵報》報導，愛丁堡大學（University of Edinburgh）這項刊於國際期刊《eLife》的研究報告指，45歲以上的受試者以減少熱量攝取的方式減肥，不出1個月，體脂降低大約10%。相較之下，未滿45歲的女性在同樣條件減掉8%的體脂。

假如夫妻一起靠減少熱量攝取的方式瘦身，45歲以下的男性減脂成效比45歲以下的女性更好。這種令女方備感挫折的性別差異情況，45歲之後就會有所改變。研究人員透過小鼠實驗獲得進一步證據之後認為，熟女減肥相對容易一些。

老鼠實驗顯示，年輕的雌鼠體內儲存較多脂肪，在降低攝取熱量的情況下，年輕雌鼠消耗的脂肪量比年輕雄鼠少，原因可能出在脂肪對於繁殖、養育後代的任務扮演重要角色。這意味雌鼠與女人只要過了生育年齡，由於已不再需要繁衍養育後代，燃脂瘦身會更容易。

45歲以前，女性靠著控制三餐攝取熱量的方式減脂效果較不明顯，年輕女性往往為此備感挫折。（示意圖／Shutterstock）

主持這項研究的愛丁堡大學學者高松（William Cawthorn）表示，上述成果對於年輕時以節食瘦身卻成效不彰的女性而言是個好消息，隨著年齡增長，此法成效會比較好，這也具有激勵人心不放棄的效果：「飲食降低熱量攝取，對健康有很多好處，可以幫助大家用更加健康的方式步入老年。」

高松說，以往就有研究暗示，靠飲食瘦身在男性與女性會有不同的成效，但愛丁堡大這項研究是首度提出這些性別差異會在步入中年之後大幅消退。

這項小規模實驗觀察對象共42人，年齡介於21歲至61歲，個個體重超重或符合肥胖定義。這些人每天進食3餐，但是平均攝取熱量要降低30%，為期4個星期。男性每天攝取熱量平均1600大卡，女性則為1300大卡。

研究人員分析減重成效發現，所有年齡層的男性透過飲食控制所獲得的減重效果均優於女性；但如果光看燃燒脂肪這一項，只有年輕男性表現優於年輕女性。實驗4週期間，45歲以下男性減脂逾16%，45歲以下女性只減了8%；45歲以上的男女，平均減脂比例均達10%。

研究團隊接下來打算進一步探究詳細的原因，但目前可以提出的結論是，男性以減脂讓大肚腩「消風」的成效會隨著年齡增長而下降，這很可能解釋了中年男人何以多半會有啤酒肚。女性的雌激素分泌量一般會從45歲開始降低，由於此時女人的身體漸漸不必再為懷孕「備戰」，減脂量會隨著年齡增加。