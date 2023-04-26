中烏領袖熱線 澤倫斯基任命烏克蘭新駐華大使 22:172023/04/26 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 在與大陸國家主席習近平進行熱線當天，烏克蘭總統澤倫斯基也宣布任命新任駐華大使。（摘自烏克蘭總統府官網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據烏克蘭國家通訊社報導，烏克蘭總統澤倫斯基4月26日任命帕夫洛‧里亞比金擔任新一任的烏克蘭駐華大使，相關總統令已在烏克蘭總統官方網站上公佈。 而26日當天大陸國家主席習近平也應約與澤倫斯基通電話。雙方就中烏關係和烏克蘭危機交換意見。習近平表示，中方將堅持勸和促談，為儘快止戰停火、恢復和平作出自己的努力，中方將也派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，就政治解決烏克蘭危機與各方進行深入溝通。 #烏克蘭 #習近平 #澤倫斯基 #駐華大使 #勸和促談 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。