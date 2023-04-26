據烏克蘭國家通訊社報導，烏克蘭總統澤倫斯基4月26日任命帕夫洛‧里亞比金擔任新一任的烏克蘭駐華大使，相關總統令已在烏克蘭總統官方網站上公佈。

而26日當天大陸國家主席習近平也應約與澤倫斯基通電話。雙方就中烏關係和烏克蘭危機交換意見。習近平表示，中方將堅持勸和促談，為儘快止戰停火、恢復和平作出自己的努力，中方將也派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，就政治解決烏克蘭危機與各方進行深入溝通。