聯華大火收治在彰化基督教醫院的40歲的印尼籍女性移工，意外發生當天是她到職的第一天，連健保卡、居留證都還沒拿到，就遇到如此災難，院方替她完成追溯加保取得健保身分，不過其送抵醫院經過50分鐘的CPR、4次的電擊並且緊急使用葉克膜，目前升壓劑都是還是用到最高的，狀況仍非常危急。

據了解，這名印尼籍女員工事發前一晚才抵達台灣，當天由仲介公司載往聯華彰化廠，隔天就到工廠報到上班，連健保卡、居留證都還沒拿到，沒想到就出事了，而意外發生後，該名印尼籍女員工被送到彰基醫院，隨即聯繫衛生福利部中央健康保險署，替她完成追溯加保取得健保身分。

彰基院長陳穆寬表示，醫院收治該名女移工後，沒有顧慮太多當下就先救人，因為女移工送抵醫院時情況相當危急，因此治療恐怕得付出相當代價，不過聯華公司拜託醫院搶救，更允諾龐大醫療費公司會負責到底。

陳穆寬說，原本醫院想先用彰基社工部貧病醫療基金支付，但考量沒健保身分龐大醫藥費可能對移工家屬造成打擊，因此主動聯繫健保署中區業務組幫忙，找到該仲介公司提供相關資料，最終健保卡在今天下午5點40分送抵彰基。

陳穆寬表示，目前女移工仍未脫離險境，情況並不樂觀，不過感謝中區業務組幫忙，接下來會盡全力進行治療，院方也會祈禱協助女移工，希望有奇蹟發生，讓她能夠早日脫離險境。