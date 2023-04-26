綜合外媒26日報導，ASM在公司2023年第一季財報會議上表示，該季記憶體晶片需求疲軟，預估今年市場將繼續低迷。ASM也下修2023年下半年的營收預期，該公司表示，與今年上半年相比，下半年的業績可能下滑10％以上。

晶片對從智慧型手機到醫療設備的所有電子產品都相當重要，但ASM指出，由於利率和通膨雙雙攀升，打擊全球消費者信心，半導體行業正面臨晶片市場部分客戶訂單減少的問題，並預料訂單減少的情況可能會持續下去。

近期全球半導體業負面消息頻傳，荷蘭半導體設備製造巨頭艾司摩爾（ASML）近日在第一季財報開頭就警告，不同終端市場的需求「訊號不一」，表達對長期前景的擔憂。

荷蘭另一家半導體設備公司貝思半導體（BE Semiconductor Industries NV）日前也表示，今年第一季來自中國客戶的需求依然疲弱，這部分占其總營收27％左右，尤其主流運算和混合鍵合應用（hybrid bonding applications）訂單明顯下滑。

另外，台灣晶圓代工龍頭台積電今年第一季合併營收為新台幣5,086.33億元，略遜於先前業績展望預期，主要是因為智慧型手機及個人電腦等消費性電子終端需求轉弱，客戶的產品進度延遲，導致7奈米及6奈米產能利用率低於預期。法人預期台積電今年第二季營收季減5％～7％。