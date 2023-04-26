雖然現在許多人直呼房價太高，不過還是有人努力尋找屬於自己的一個家。一位人妻近日表示，她和老公盯上一間條件不錯的預售屋，不過價格超出一點預算，她因此向女房仲說明，由於婚後預備金、生小孩等都要用錢，希望可以談價或是給幾天的考慮時間，對方卻回應，「你們兩個人如果沒錢就不要生小孩，不生小孩就買得起了啊！」讓人妻相當傻眼，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，她和老公從婚前就在陸續看房，期間好不容易找到一家條件不錯、相當搶手的預售屋，由於價格稍微超過預算，她趁著女業務介紹時表明，她和老公的婚後生活需要留一筆預備金，未來生小孩也有相關開銷，「希望能談價，或是給幾天的考慮時間」。

讓原PO沒想到的是，女業務接下來卻口氣很差的回應，「你們兩個人如果沒錢就不要生小孩，不生小孩就買得起了啊！」雖然她當下只能笑容以對，離開後卻越想越覺得女房仲很過分，「不是有錢人就沒有生小孩的權利了嗎？想要有一個家，過著平凡的生活不算很過分吧！？」

對此，許多網友紛紛回應，「這房仲也太瞎了吧」、「換一個，這樣的人就不麻煩他了，也不用給他賺仲介費」、「幹嘛難過？沒文化的人跟他客氣什麼？跟她說沒能力就不要學人家當房仲，遇到有錢又有買此房意願的人才有心想推銷的話，公司要她何用？找隻狗來賣就好」、「我之前看房的時候說想要三房，因為要生兩個小孩，房仲說那生一個就好了，我也是滿臉問號」。