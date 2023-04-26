在過去的二十年裡，西方世界的咽喉癌發病率出現迅速上升趨勢，病理研究發現，誘發咽喉癌的主因是人類乳突病毒(HPV)，也就是子宮頸癌的主要原因。沒有錯，也是因為性行為引起的。事實上，在美國和英國，咽喉癌已經高於子宮頸癌，因為男女皆有咽喉。

科學警報(Science Alert)報導，德國醫學家楚爾豪森(Harald zur Hausen)發現子宮頸癌與HPV病毒有關，如此重大的發現使他獲得2008年的諾貝爾生醫獎。而且HPV毒可通過親密行為傳播的，這使得子宮頸癌可以視為一種性病。親密行為過程中，嘴也是相當重要的一部分，因此病毒也會進入口腔裡，而咽喉的軟組織與子宮頸一樣柔弱。

大多數人感染了HPV 病毒後，免疫系統有機會將它們完全清除，然而少數人無法完全擺脫感染，這使得它們成為帶原者。這些患者體內，病毒能夠持續複製，並隨著時間的推移，嵌入宿主細胞的DNA，這個過程就可能導致細胞癌變。

如今，許多國家已經對年輕女孩進行 HPV 疫苗接種，以預防子宮頸癌，挽救了許多生病。現在有越來越多的間接證據表明，它也可以有效預防口腔中的 HPV 感染。還有一些證據表明，在女孩疫苗接種率高（超過 85%）的國家，男孩也受到「群體免疫」的保護。

這也意味著，男孩也應該接種 HPV 疫苗，保護他人，也保護自己。