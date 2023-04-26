物價上漲，雞排也越來越貴，從多年前40元到如今逼近百元大關。就有民眾在高雄旗山一間便當店購買雞排便當，告知店員不要切，卻當場被要求多收20元，讓他超級傻眼，質疑被坑殺，對此店家緊急出面解釋，理由卻更讓網友火大。

這間位在高雄旗山的連鎖便當店，雞排便當一個要價85元，民眾點了一個，並要求店家雞排不要切，店家卻稱「不切是雞排單點價」，當場要求多收20元，讓他覺得非常不合理，事後PO上當地臉書社團，引起熱議。

實際到該便當店走一趟，發現店員切雞排時，都會有一大塊肉直接被切掉放到旁邊，對此店家解釋，一整塊雞排重量為240公克，而雞排便當的雞排預設重量是180公克，因此若客人要求不切，等於是單點雞排的價格，就會比較貴，強調客人質疑時都有說明。

但許多網友聽了完全無法接受，狂酸根本變相A錢：「難怪每次都覺得便當的雞排被切掉一大塊」、「有種被欺騙的感覺」、「雞排太大要切掉，那如果太小會不會補給我們啊」、「店家也沒秤重，也沒事先說明，不能接受」。