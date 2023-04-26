香港信報報導，平保財報指出，第一季收入合計2,816億元，年增長27.86％。其中保險服務收入1,331.06億元，年增長2.12％。壽險及健康險新業務價值按年增長8.8％至137.02億元。截至3月底，平安個人客戶數近2.29億，較年初增長0.9％。

第一季，保險資金投資組合年化淨投資收益率為3.1％，年化總投資收益率為3.3％。截至3月底，公司保險資金投資組合規模超4.49兆元，較年初增長3.1％。

截至3月底，公司保險資金投資組合中債權計劃及債權型理財產品占比為9.7％，較年初下降0.6個百分點。該類資產信用水準較好，風險穩健可控。

3月底，不動產投資餘額2,045.41億元，在總投資資產中占比4.6％，其中物權1,188.83億元，股權450.02億元，債權406.56億元。未來，會持續綜合考慮政策和市場環境，堅守風險偏好，優化調整投資組合。