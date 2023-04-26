感情中若有一方出軌，兩人關係就難以修復。一名網友透露，爸媽大概六年前就離婚了，導火線是因為爸爸外遇，但兩人離婚後還住在一起，日前媽媽下定決心搬走，但爸爸卻要子女們把媽媽找回家，他拒絕幫忙勸和卻遭怒轟「不孝子」，文章曝光後引發熱議。

一名網友在論壇「Dcard」發文指出，爸爸是一個很固執的人，聽不進其他人建議，脾氣也很差常常發火，從小爸媽就一直吵吵鬧鬧，當原PO還在就讀國小時，有次爸爸載三兄妹外出，三人在車上吵架，「我爸受不了又發火，在磅礡大雨中把我們三個趕下車，然後把車開走，過了十幾分鐘才回來接我們」，諸如此類的事情很多，雖然爸爸很強勢，但媽媽最後還是會順他的意，兩人一個願打一個願挨。

原PO透露，在他讀大學時，爸爸外遇了，知道的當下真的很難接受，而過沒多久外婆也過世了，怎料在外婆要火化的那天，爸爸還在跟小三傳LINE，這成了爸媽離婚的最後一根稻草。

由於爸媽一起做生意，所以兩人還是住在一起，直到去年媽媽終於下定決心要搬走，而三兄妹也很支持，不過爸爸卻沒辦法接受，一直要他們把媽媽找回來。

對此，原PO明確拒絕爸爸，怎料對方一聽又斷線，瘋狂數落原PO不孝，更坦言要斷絕父子往來，而對於爸爸的情緒勒索讓他十分痛苦…。

文章曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「真的覺得父母感情不好對小孩來說影響超大，就像心被撕裂的感覺一樣，對小孩來說一顆心就是爸爸媽媽各一半，小孩真的無辜只能接受這種痛」、「歡迎加入不肖子聯盟，我也是帶我爸媽去離婚（個性不合），還當證人」、「直接回嘴你爸呀，自己外遇才離婚，少在那邊情緒勒索」、「這麼需要人照顧怎麼不去找小三」。