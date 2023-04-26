2023杜拜羽球亞錦賽26日第2天賽程，繼下午寶島女單一姐戴資穎直落二晉級16強後，晚上寶島一哥周天成也21比13、21比17擊敗越南選手阮海當，入列16強。

這是目前男單世界排名第6的周天成，第一次在BWF巡迴賽和世界第138名阮海當交手，首局周天成在5比5平手後透過14比5攻勢打下9分領先基礎，順利收下一局；第2局前段雙方7次分數平手，周天成連得5分拉開雙方差距，最後以一記漂亮的進攻收下贏得勝利的最後一分。

其他台將單打賽況，白馭珀雖先下一局，可惜未能延續氣勢，最終21比19、11比21、7比21飲恨印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung），許玟琪首輪對上印度辛度（Pusarla V. Sindhu），15比21、20比22無奈出局。

雙打男雙李哲輝／楊博軒21比13、21比9擊敗越南組合阮庭黃／陳丁曼，男雙蘇敬恒／葉宏蔚18比21、12比21遭南韓組合金勇／羅星升淘汰；女雙李佳馨／鄧淳薰直落二不敵2018年亞錦賽金牌、日本組合福島由紀／廣田彩花，從會外賽拚進來的女雙謝沛珊／曾郁棋，首輪18比21、11比21敗給香港組合楊雅婷／楊霈霖。