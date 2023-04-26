韓國總統尹錫悅24日率領多達122個企業團體訪美，並與美國總統拜登進行峰會。媒體人黃揚明26日在《國民大會》節目強調，尹錫悅帶著三星、SK集團這些半導體業者去跟拜登談，台積電董事長劉德音對美國推晶片法案有意見，他強調我們沒有辦法全盤接受，總統蔡英文訪美期間曾見美國眾議院議長麥卡錫跟其他議員，但對是否談到晶片法案對台積電的衝擊，卻一點都沒有透露！不能讓台積電安心，身為政府真的是失職。

黃揚明表示，這都是台積電董事長劉德音在3月下旬，針對美國推出《晶片法》的施行細則提出一些意見，他強調我們沒有辦法全盤接受。這句話對美國官方來講，一定會很重視，畢竟台積電是美國大力爭取，要到美國去設廠的指標型廠商。

「我比較遺憾的是現在尹錫悅去美國，正準備要跟拜登會面。」黃揚明指出，他旁邊帶的是誰？就是三星、SK集團的這些老闆，帶著他們韓國半導體的業者去跟拜登談。可是我們蔡總統，在劉德音3月底講出這段話之後，她在美國跟眾議院議長麥卡錫及議員會談期間，有沒有提及幫台積電爭取權益？當時蔡總統在美國被媒體問到這一題的時候，她說都有提到，但是內容？她一點都沒有透露！

黃揚明提到，到底是對方關心我方台積電到美國設廠的進度，還是我方關心美國晶片法案對台積電的衝擊？今天如果連這一點都沒有辦法讓我們的台積電安心，那身為一個政府，真的是有點失職，因為台積電身為護國神山的地位，是非常重要的！