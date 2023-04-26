台灣運彩xT1聯盟高雄全家海神隊外援庫薩斯，是海神隊在T1元年奪冠的主力之一，目前因為左腳受傷，經過醫療團隊評估後，決定先返國治療，因此季後賽海神隊要在「立陶宛巨塔」缺戰的情況下為衛冕奮戰。

以下為海神隊對於庫薩斯狀況說明全文：

高雄全家海神職業籃球隊立陶宛巨塔庫薩斯，經立陶宛醫療團隊及多方審慎評估後，決議以職業生涯為優先考量，庫薩斯將返國治療左腳傷勢。高雄全家海神隊給予庫薩斯全面支援與最大祝福，期望他早日康復。

庫薩斯的籃球智慧與團隊意識正符合高雄全家海神隊建隊理念，在首個球季攜手與海神隊打下隊史首冠，並奠定球隊日後攻守系統的基石。

庫薩斯上季榮膺聯盟防守第一隊，是高雄全家海神隊元年奪冠功臣，本季繳出場均21.1分、11.8籃板、2.4助攻、1.2阻攻的全能表現。無奈例行賽末端，左腳傷勢迫使庫薩斯提早休兵，結束賽季，這對海神隊及庫薩斯而言都是嚴峻挑戰，正因如此，即使季後賽在即，雙方都審慎以對，選擇放眼長遠未來。

在海神隊即將踏上季後賽旅旅途之際，庫薩斯則預計迎接屬於他的個人戰役，返國動刀治療，他最掛心的，還是海神隊以及這段未竟之業。

庫薩斯感謝所有曾到現場，或者收看電視為海神應援的每一位 #神隊友，「感受到你們的能量對每一位球員而言非常重要。請繼續進場，享受每個籃球時刻。我們需要你們！」

「去年我們達成了冠軍目標，從去年到今年我們始終奮鬥不懈，並持續堅持在賽道上。請堅定信念，相信自己，不要放棄。美好的事物需要時間。我在海神的航程未完待續，希望很快能再與你們見面。」