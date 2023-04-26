國民黨立委吳怡玎與高雄市議員陳麗娜26日針對高雄大林蒲遷村開記者會，批評高市府讓遷村進度遙遙無期。大林埔遷村自救會會長黃琨育也當場開罵民進黨政府，完全不管居民生死，「有史以來沒有這麼沒人性的！」還點名經濟部長王美花只是「花瓶」根本沒路用、高雄市長陳其邁權力膨脹之後就亂搞，飆罵民進黨「一路都在騙」。

黃琨育在記者會上表示，大林埔遷村根本不像是民進黨宣傳的那麼好聽，實際上非常不堪，有史以來沒看過遷村計畫「這麼沒有人性」，條件超級差，前行政院林全院長及陳菊也同意此區域不適合人居住，並啟動遷村的規劃，答應能一坪換一坪，也會暫停附近的工廠運轉。

黃琨育指出，結果陳其邁上任市長之後，竟然又同意中油繼續運轉，還想同意七接，「根本不在乎居民的生死」。黃琨育也提到，原本就說好要談到居民可以接受的條件，才會點頭遷村，結果政府現在又再硬拗、指鹿為馬、雞同鴨講，完全沒有要考慮居民的真實訴求。

黃琨育語氣激動痛罵，十大建設的經濟成果是全國享受，但背後的苦果卻是由大林浦的居民獨自承受，「我左鄰右舍、親朋好友，八成都死於癌症啦」，這有合理嗎？

黃琨育直言，民進黨標榜的就是公平正義，原以為民進黨上台後，對於國民黨執政的問題都會概括承受，結果是讓大林埔的居民獨自承受所有的社會成本。他強調，他作為自救會會長，代表著80%以上村民的民意，但政府完全沒有要跟他坐下來好好談遷村。

黃琨育也點名，經濟部長王美花就只是花瓶而已、沒有用，把主導權都丟給高雄市政府，而高雄市長陳其邁連任兩屆後，權力膨脹就開始亂搞，「其邁市長不要再胡扯了」，空汙補償費、安置費通通都沒有，根本是要逼大林埔居民睡公園、睡大馬路，到底遷村條款的哪一條有比其他地方好。

黃琨育直言，大林埔遷村這些離譜的事情，「就只有民進黨政府做的出來」，一路都在欺騙村民，真的要揭露給全國人民知道，政府是如何差別對待大林蒲的居民。

國民黨立委吳怡玎表示，大林蒲的污染比六輕還嚴重，一級致癌物是六輕的6倍，居民因為各種癌症過世，到底是哪門子的轉型正義。

高雄市議員陳麗娜也痛批，怎麼可以讓遷村的人，六年後就沒有房子住，這種「讓弱勢越弱勢」的遷村方案，也只有高雄市政府能想得出來。