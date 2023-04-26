在國內發明專利申請創下連七霸的晶片龍頭台積電，這兩年調整策略，對台灣國內技術保護加深，因此件數創新高。而隨著先進製程投產，台積電表示，未來專利申請將進入「倍增期」，會採「專利」與「營業秘密保護」雙軌同步，藉此鞏固公司技術領先與競爭優勢。

2021年，台積電在國內以1950件專利申請數，創下單一公司歷史新紀錄，2022年1534件，略有下滑，仍非其他公司可比。但是台積電副法務長陳碧26日出席一場IP女力場合，澄清2022年件數其實沒有下滑。

首先，專利制度有所謂「優先權」，也就是只要先在某國申請，一年內到其他國家申註，都可以回溯到這個日期，其他競爭者即使有相同技術也不能插隊，這就是一年內優先權保障。

過去台積專利佈局，都在競爭者與客戶群聚的美國優先申請，然後再慢慢擴展到其他國家。陳碧莉直言，既然申請者一年內都可主張優先權，因此不急。

台積電專利申請數在國內已創下7連霸、在美國也是第二名，台積電副法務長陳碧莉(右)26日出席一場IP女力場合，會後強調公司專利申請將開始進入「倍增期」。(圖／王玉樹攝)

但這兩年台積電做了一個調整，因台灣畢竟是母國，既然去其他國家的專利申請明書稿都有了，所以決定把國內專利註冊也提早。陳碧莉說，2022年專利數雖比2021年掉下來，但其實那是把去年的件數提早一年申請關係，比較這兩年是差不多的。

2022年台積研發經費高達54.7億美元，從7、5奈米，到最新3奈米，已有數千種晶片創新。陳碧莉說明台積原則：「創新到哪裡，專利保護就到哪裡。」公司開始要進入專利倍增 ，要藉由專利保護，確保技術領先地位與競爭優勢。

但是要以專利佈局為主？還是營業秘密保護優先？必須有不同考量。前者好處是可以有權益保障，但必須把技術公開，讓人家看光光。後者不對外申請就不用向國家公開技術，可是只靠合約與法律保障，一旦機密外洩，舉證認定上就不及專利。

陳碧莉說，在台積裡面，營業秘密保護密密麻麻，從製程、製造參數、業績經營、定價策略等都是。因此，「營業秘密就像海底下的冰山，深不可測，而專利則像是冰山一角，可以被看見。」

但所有的專利在還沒申請之前，都是營業秘密。既然選擇申請專利，要把技術曝光，陳碧莉強調，所以台積電有一套專利品質的內部評審機制。它們設計出九宮格參數，有高達90幾種組合，到時就看內部每個發明，評估後落在哪個宮格，再決定要申請專利，還是先做營業秘密保護。

台積電對這點顯然非常自傲，陳碧莉稱，美國前十大的專利申請人，只有它們是「百發百中」，核准率100％的，其他像三星等可能是70％、80％。

秘訣在哪？她進一步說明，一方面是台積技術走在最前面，二方面在篩選專利跟營業秘密的時候，內部功課下得很夠。

別小看這2、3成不合格率，陳碧莉講：「就浪費錢了嘛，專利保護是很貴的！」其次，未被核准，等於20％ 、30％的營業祕密被曝光，變成社會公共財，這就是一種浪費，所以公司也一定不會把自身的製程參數拿去申請專利。

至於最終選擇專利考量，陳碧莉清楚點出，有兩個目的，一個是防衛目的，一個是進攻目的。你研發出來的技術，不僅不能被競爭者搶佔，最好還可以變成以後跟人家談判授權的一些籌碼，讓專利成為攻防的武器。

另外陳強調，還有一個標準是「侵權掌握難易度」。這指的是侵權認定，畢竟如果申請專利出去，就是公開給社會大眾知道。如果專利註冊了，卻沒有辦法去執行，沒有辦法偵測別人是不是侵害你專利的話，那就等於是白白送出了機密。

未來台積專利申請進入倍增期，陳碧莉表示，仍會採專利跟營業秘密的雙軌保護，這對公司來說，是健康而且正面的事。