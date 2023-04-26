立法院26日審查雙語國家發展中心草案，條文保留要送院會公決，國民黨立委賴士葆在臉書發文指出，這是一個從上到下強勢推行卻不顧基層反映的錯誤政策，這個政策攸關台灣未來學子下一代的競爭力，行政院長陳建仁說，「蔡英文總統推動2030雙語政策理想是要透過國際通用的英語教育，讓台灣持續維繫與世界接軌的重要競爭力」，然而實際上恐怕適得其反，愛之適足以害之，應該思考更多不具剝奪的方式來提升學生的英語能力，增加競爭力。

賴士葆說，2017年賴清德擔任行政院長的時候推動台灣要成為雙語國家，教育部這些年就逐步推行。如今賴清德現在到處勤跑基層，為什麼不傾聽千萬教師們在教育第一現場所遭遇面臨的亂象？語文教育不是官大學問大，每年幾十億、百億元撒幣就可以立竿見影。教育是百年樹人的工作，學生不是白老鼠，被錯誤政策所延誤的缺失，無法重新來過，這些主人翁是台灣未來的希望，政府高官焉能不謹慎以對？不要以為頭過身就過，以為過了陣痛期就好，學好英語很重要，讓教學的核心品質下降卻是要不得。

賴士葆指出，幾年下來的雙語實驗推動，雙語師資缺乏是普遍的問題，教師備課花雙倍的時間之外，很多教師依然困惑於最核心卻問題就是：傳遞知識的理解與學習英文無法達到雙贏。例如，數理科目，光用英語解釋名詞讓學生熟悉就耗費不少時間，後續的概念、運用、演算才是重點，學科知識與素養因為透過另一種語言學習，無法避免不被犧牲，就不要再侈言增加競爭力了，光是粗糙虛榮的滿足浮面的英語能力提升，卻導致學科基本能力低落，這絕不是我們要的。

賴士葆強調，原本城鄉英語基本能力差距就大，強制雙語教育無可避免讓偏鄉與城市孩子的差距更M型化，這是道地的捨本逐末雙輸。社會支持提升英語能力，然而幾年實驗已經亂象叢生，學生是無辜的，錯誤的政策不要修正嗎？