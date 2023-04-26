近日大陸網上流出幾組「激情」照片！有特斯拉男車主開著車，到河畔步道旁將車停妥後，車主便與短裙女車伴，2人鋪著野餐墊，短裙女便趴臥在男車主身上，遠離城市喧囂以及享受大自然的美景，不料，這「美麗畫面」卻被其他特斯拉車友拍下，放在對話群組裡分享，後來被標記的當事人也跳出來哀喊「不想說了，老婆要離婚了」。

綜合陸媒報導，日前輛特斯拉電動車停在河畔旁步道，而有1男1女鋪著野餐墊，短裙女子趴臥在男子身上，享受著河畔美景與大自然，不過，這畫面卻遭其他特斯拉車友拍下，並上傳至對話群組上，立刻引起其他車友紛紛討論。

豈料，該特斯拉車牌非常好辨識，於是對話群裡的其他特斯拉車主標記當事人是否知情，而該名當事人也跳出來詢問「誰拍我的！」，後來其他車友也起鬨「真浪漫」、「社會性死亡」，還有其他車友問「不會是你吧！其他群發的」，結果，當事人跳出來回應「唉！不想說了，老婆要離婚了」，這一席話也讓其他特斯拉車友相當傻眼，看來抱在一起的對象「不是老婆」。