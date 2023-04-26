環保團體總是說太陽能是好東西，但他們往往不知道其間的技術問題。前陣子，捷克發生太陽能發電過剩，超過電網的處理能力，只能斷開與系統的連結。

歐洲新聞(Euronews)在本月中旬的一篇報導稱，捷克太陽能發電所(ČEPS)在復活節(4月9日)出現過剩，差點就要燒掉電網系統。

報導稱，復活節當天，捷克天氣特別晴，因此太陽能發電量很高。這乍聽之下是好事，但是造成電網系統的危機，因為捷克沒有足夠的儲能設備。捷克太陽能協會執行董事克爾奇馬( Jan Krčmář)說：「我們長期以來的擔心，終於在復活節發生。捷克並沒有做好可再生能源的基礎建設，因為完全缺乏儲電系統。」

該篇報導寫道，日照愈好，太陽能發電效率愈高，在復活節當天，就出現太陽能發電過量的問題。在正常情況下，多餘的電可以輸往歐洲鄰國。然而，當天其他國家的電力需求量也很低，都拒絕了捷克的輸電要求。

要是電力沒有足夠的去處，就會導致電網不穩定，從而損壞電氣設備。有些變電所會因為電壓波動過大而跳脫，也會導致停電。於是，電力公司被迫切斷電網與400 百萬瓦太陽發電廠的連結。

太陽能支持者表示，此一事件顯示，太陽能是一種很強勁的能源，現在只差一些高效率的儲電設備。不過反對者表示，此一事件突顯太陽能的不穩定，而且儲電設備也普遍昂貴。