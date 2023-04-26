前陣子世界棒球經典賽開打，中華隊表現受到許多台灣球迷的關注，現效力於美國大聯盟波士頓紅襪隊的我國好手張育成，在本屆賽事中表現亮眼，對戰義大利時敲出兩分砲追平比分，對上荷蘭時又轟出滿貫砲，出色表現獲得大量關注，近日他在比賽中不慎受傷，中華隊的隊友跨海送暖為他打氣。

張育成25日與金鶯隊的比賽中不慎弄傷左手，提前帶傷退場，今（26）日他發文和大家解釋情況：「運動員最不希望的事情，今天我遇到了，禮拜四將進行鉤骨移除手術。️謝謝大家的關心加油鼓勵，我都有收到，真的非常感動，取出以後就可以放心揮棒啦，等不及再次挑戰綠色怪物」，他表示會保持樂觀心態，復健之路因為粉絲並不孤單，貼文吸引1.9萬粉絲按讚，許多人在留言區表達支持。

據《ETtoday》報導，經典賽中華隊戰友送上鼓勵，陳傑憲表示「希望你能好好養傷，全台灣的人民都會為你加油」，選手林立說「育成，希望你開刀後，可以好好復健，順利回到球場，在美國繼續為台灣爭光」，不少前隊友都送上祝福，希望他早日康復。

紅襪今天賽前公布張育成傷勢證實是左手鉤骨骨折（left hamate fracture），會將張育成列入10天傷兵名單，並從小聯盟3A拉上內外野都能守的巴爾德斯（Emmanuel Valdez）頂替。過去坦帕灣光芒當家游擊手佛朗哥（Wander Franco）也曾傷到右手鉤骨後接受手術治療，缺陣約2個月才傷癒復出，判斷張育成可能會在傷兵名單待一段時間。