新北市長侯友宜作為藍營2024總統熱門人選，日前訪星期間新北發生槍擊案，被綠營見縫插針猛轟。媒體人韋安26日在臉書發文強調，近10年犯罪人口率，新北市降幅將近6成，2021年的刑案發生率，暴力、竊盜犯罪人口率都是六都最低。對手狂打治安牌，最終會成為兩面刃傷到自己。

「千千萬萬沉默的人民才是王牌！」韋安表示，侯友宜心中最在乎的，是跟他同樣，沉默的大多數人的現實利益，希望憑藉著好好做事情，為社會和眾人帶來實質的改變，讓長者不為後代擔憂，讓中生代靠努力，獲得與付出成比例的回報，讓年輕人對未來不再惶恐、有希望。他和大多數台灣人一樣，不喜歡放聲高論，只是默默無聲地扮演好，自己對國家和對家庭的責任，他們像「沉默的浪潮」一樣，經久不息努力向前。

韋安提到，近10年犯罪人口率來看，新北市已大幅下降，降幅將近六成。以內政部的數據統計，新北市犯罪人口率從2011年每十萬人1310人，大幅下降到2021年的507人。由原本六都第二高，現在已降到最後一名。

韋安指出，以內政部的數據統計，新北市在六都當中，治安表現還有其它3個「六都第一」。2021年治安數據統計：1、新北市刑案發生率(每10萬人)：新北市792人，6都最低(最高為台北市1345人)。2，暴力犯罪人口率(每10萬人)：新北市2.06人，6都最低(最高台北市6.55人)。3，竊盜犯罪人口率(每10萬人)：新北市41.97人，6都最低(最高台南市163.72人)。

韋安強調，雖然日前新北爆發重大槍擊案，但在侯友宜的指揮下，迅速抓獲幕後近10名共犯，把犯罪組織連根拔起。而單一事件並不代表新北市是暴力犯罪的溫床，暴力犯罪人口率(每10萬人)新北市為2.06人，其它6都城市最高為6.55人，新北暴力犯罪發生率，近年來一直是6都最低。

韋安直言，艾普羅行銷市場研究公司112年最近調查報告：新北市民眾對於新北市最近6個月整體治安滿意度調查，有82.49％表示滿意。過去5年，從108年迄今市民對新北治安滿意度，均在8成4左右。而且，新北市民近6個月來，對於新北市警局在治安上的努力作為，表現滿意度也高達86.92％。這樣的高滿意度，其他6都城市都無法超過。雖然對手最近針對侯友宜狂打治安牌，但最終會變成一把兩面刃，傷到的反而是自己。