俗話說「婆媳問題千古難解」。一名人妻表示，婚前就和老公談妥，以後過年輪流在婆家、娘家吃年夜飯，結果婆婆得知消息後，特地打電話來罵人，還嗆人妻的爸媽「生不出兒子」、「如果要這樣就不要結婚就好了，幹嘛出來害人」，誇張的言論曝光後，讓眾多網友氣炸，直呼：「都什麼年代了」。

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文表示，因為家裡生了3個孩子全是女兒，因此她特地在婚前就和老公協商，婚後的年夜飯在娘家、婆家輪流吃，讓彼此都有陪伴家人的時間，未料婆婆對小倆口的安排相當不滿意。

婆婆特地打電話給原PO，苦勸她婚後必須要以夫家為重，認為每年夫妻倆都應該到婆家吃年夜飯，還說：「如果要這樣就不要結婚就好了啊，幹嘛出來害人」，甚至還狂酸原PO的娘家，「誰叫他們生不出兒子」。

貼文曝光後，引發眾多網友的怒火，留言直說：「不留口德的婆婆，就不用客氣，不用怕得罪」、「夫妻講好就好，到底干你屁事」、「嫁進你家又不是賣給你家，愛哪吃飯就哪吃飯，法律有規定嗎」、「害人是嗎？明年去幫你煮年夜飯，我給妳添點瀉藥」、「什麼年代了還在夫家為重，要重自己去重」。