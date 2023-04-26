拜雲端部門業務成長所賜，Alphabet第一季整體營收達698億美元，年增2.6％，超越分析師預估的689億美元。該季淨利為150.5億美元，每股盈餘1.17美元，較去年同期下滑8％，但優於市場預期的1.07美元，主要因為裁員成本所致。

雲端運算部門營收年增28％至75億美元，營業利益1.91億美元，這是谷歌自2020年開始揭露雲端部門業績以來，首次呈報營業利益。

財報顯示，第一季廣告收入為545億美元，年減近1％，不過降幅低於華爾街預測。這是繼去年第四季年減3.6％後，連續兩季下滑，也是谷歌自2004年上市以來第三度廣告收入萎縮。

此外，YouTube的廣告收入年減2.6％，降至67億美元，連續三季下降。Alphabet財務長波拉特（Ruth Porat）對此表示，公司確實看到廣告支出趨緩的跡象。

核心廣告收入下滑引發投資人憂慮，拖累谷歌股價在過去一年下挫15％。

經濟展望不確定性使得企業縮手線上廣告支出，在此同時，谷歌試圖加強人工智慧（AI）布局，提振業務成長。谷歌上周整併兩個主要AI研究團隊，設立名為DeepMind的部門，稱此舉將大幅提升研發速度。

Alphabet繼1月宣布公司史上最大規模裁員後，仍打算持續削減成本。第一季裁員和減少辦公空間產生26億美元費用。該公司持續評估房地產需求，預期可能還有額外的相關支出。

波拉特在電話會議向投資人表示，預期今年的資本支出將略高於去年水準。

Alphabet 25日表示，董事會授權700億美元的庫藏股計畫，規模與去年相當，高於2021年的500億美元。