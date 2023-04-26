受新冠肺炎疫情影響109、110學年度連兩年停辦的國小籃球聯賽（EBL），今年111學年度賽事重新出發，將於5月1日到7日兵分6路同步舉行，共有男生組63隊、女生組36隊參賽，全國少年籃球發展協會26日舉辦賽前記者會，體育署、籃協、T1職籃相關人士，UBA、HBL、JHBL三級學校籃球聯賽球星、教練多人，應邀共襄盛舉，一起為本屆比賽口號「 拿出本事Bring Your A Game」見證。

時隔3年，5天前剛贏得第55屆全國少年籃賽U12男生組冠軍的南港國小，以EBL北市預賽第一之姿，由教練陳怡儒率第55屆少籃冠軍賽有MVP級演出的小六後衛張奕翔，及前鋒曾憲邦一起出席記者會，被問及本屆參賽目標，張奕翔毫不猶豫表示就是拿冠軍，希望延續5天前在少籃賽封王氣勢，並奪回3年前失去的金盃。

張奕翔是龍鳳胎，早他3分鐘出生的姊姊張念慈，同是南港國小女籃隊第一得分手，南港女籃5天前也在第55屆少籃賽U12女生組封后，讓南港國小男女籃在同屆少年籃賽獲雙料冠軍，是繼3年前第52屆之後隊史第2次。

世新大學籃球隊教練何正峰率領111學年UBA大專籃球聯賽新人王陳將双、新人后游沁樺，及公開女一級4連霸的冠軍賽MVP宋瑞蓁出席，4人鼓勵小朋友開心打球、享受比賽之餘，更要堅持到底、永不放棄。職籃T1聯盟秘書長張樹人、最高顧問王人生、賽務長謝志成，PLG新竹攻城獅教練陳志忠，籃協副秘書長王志群，也都應邀出席為小球員加油。

國小籃球聯賽6個場館台北體育館4樓 、台北市南港運動中心、台北市內湖運動中心、台北市大同運動中心、台北市南港國小、新北市板橋運動中心，比賽全程將開放觀眾進場看球，且透過系統現場直播。