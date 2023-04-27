美國總統拜登近日表態宣布將競選連任，前駐紐西蘭代表介文汲直批他為「好戰份子」。前立委郭正亮26日在《綠也掀桌》節目強調，這是相較於拜登前任的總統川普，川普主打美國優先，要做戰略收縮，所以他不太樂見美國派兵到海外，而且川普比較從經濟出發，在乎美國人的生活是不是過得更好。拜登很容易做決策之後不知道如何善後，只要美國從中得到自己的好處就好了，可是他的能力不好，所以造成國際一團亂。

「介文汲介大使講的是相對於川普啦！」郭正亮表示，坦白講，共和黨如果是德桑提斯，也不知道他好戰不好戰，只是說我們了解川普，川普他就是要做戰略收縮，美國優先，所以他不太樂見美國派兵到海外，這個從他當4年大家就看清楚了。

郭正亮指出，拜登就是一個很容易做決策之後，不知道如何善後的人。可是對於戰爭的決策，你就是沒有什麼慎重不慎重的，就是覺得無所謂，給人家的感覺是這樣。就是戰爭也沒關係，只要美國從中得到自己的好處就好了。川普給人家的感覺就是，他對戰爭比較慎重，尤其是他不會出兵。拜登說實在的，到目前為止也不算出兵，可是我們講的好戰，不是說他會出兵，而是對於這樣的局面，基本上他並沒有去處理。

「川普基本上會去處理！」郭正亮提到，因為川普是從經濟實力出發的為主，而拜登坦白說就是，希望美國在世界上有領導地位。川普比較不在乎這個，川普比較在乎的是，美國人的生活是不是過得更好？拜登比較像是國際派，可是他的能力不好，所以造成國際一團亂。