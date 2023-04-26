俄國國防部25日指控烏克蘭在3月23日和4月24日發動無人船，攻擊克里米亞的俄國黑海艦隊基地和民用基礎建設。俄國稱攻擊行動危害延展黑海穀物出口協議。克里米亞原本屬於烏克蘭，在2014年遭俄國兼併。

烏克蘭駁斥俄國稱其違反協議的說法。烏方表示，近期克里米亞的事件純粹涉及軍事設備，與穀物出口協議毫無關係，協議涵蓋的是烏國港口和民用港口。

在聯合國居中斡旋之下，黑海穀物出口協議讓烏克蘭黑海三個重要港口自去年起回復出口玉米、小麥和葵花油等穀物，協助降低全球糧價。自雙方簽署協議以來，烏克蘭出口超過2,800萬噸的農產品。

然而，俄國近幾周揚言退出穀物協議，表示西方制裁阻礙俄國穀物和肥料出口。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）25日重申，俄國不贊同穀物出口協議。

俄烏3月雖同意延展協議，但俄國僅同期延展60天，有違協議的自動延展條款。60天的期限為聯合國和西方官員增添壓力，他們得在未來幾周緩解俄烏雙方有關穀物出口協議的緊張情勢。

據悉，聯合國秘書長古特瑞（Antonio Guterres）24日在紐約與俄國外長拉夫洛夫（Sergey Lavrov）討論穀物協議。俄國外交部表示正在研究來自古特瑞的信函，後者透過郵件談論全面執行協議的提案。

莫斯科一直將穀物協議作為外交手段，要求西方減輕對俄羅斯入侵烏克蘭的制裁。不過全球對俄國的孤立行動並沒有緩和之勢，瑞典日前下令驅逐五名俄羅斯外交官，理由是從事與外交官身份不符的活動。