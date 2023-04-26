今(26)日凌晨，國道1號南下新竹到頭份路段，發生一起二次追撞3車連環車禍，其中1名39歲王姓駕駛，疑未發現前方有交通事故直接撞上，嚴重撞擊讓車頭全毀，王男送醫傷重不治，而這名王姓駕駛身分也被查出，是前SBL超級籃球聯賽三分球大賽冠軍王男桂，警方也將釐清車禍事故原因。

王男桂SBL聯賽生涯，先後效力米迪亞精靈、金酒、台銀等隊，也曾在第10季SBL明星賽拿下三分球大賽冠軍，還在現場場上直接表演扯鈴，也獲得「扯鈴球王」之稱，王男桂生涯三分球命中率也高達37％，也曾在單場命中10顆三分球，曾被認為是神射手羅興樑的接班人。

昔日的扯鈴球王王男桂(左二)，退役後在學校當起體育組長，但如今卻遇上車禍離世。(黃及人攝)

王男桂從SBL退役後，也前往宜蘭中道中學外語部教書，並且帶領高中乙級球隊，當時王男桂指出，相當感激自己碰上的3名貴人，分別是楊志豪教練行銷老闆林勇村，另一個就是學校執行長吳美霖；王男桂也在這間學校擔任體育組長，他表示「能到這間學校教課，我自認相當值得，因為我可以為學生做更多有意義的事情」。

如今王男桂遇上這起死亡車禍，不少友人也湧入王男桂的臉書最後一篇發文留言悼念，昔日不少同期隊友也紛紛表達哀悼之意，希望這位永遠的神射手能夠一路好走，現任台銀總教練陳國維也社群媒體貼出黑畫面哀悼。