南韓女星車珠英今年在Netflix夯劇《黑暗榮耀》飾演霸凌五人幫的性感空姐「崔惠程」，漂亮臉蛋跟凹凸有致的身材，加上基於劇情需求，扒開襯衫露出兇器的上空畫面，令觀眾對她留下深刻的印象，最近她突然在社群平台曬出穿婚紗的照片跟影片，吸引大批粉絲的目光，也釣出同劇演員林智妍現身留言。

現年32歲的車珠英2016年出道後接演多部韓劇，且合作藝人不乏大咖男神，還曾跟玄彬搭檔拍廣告，演藝資源相當不錯，不過其實她入行一事，受到父母的強烈反對，以致雙親得知她偷演戲後，猛勸放棄演員夢，更不願跟她說話，後來《黑暗榮耀》播出裸露戲碼，即使上空畫面是靠替身跟CG合成，爸爸也不聽解釋，氣得離開家中。

而最近車珠英為了新戲披上婚紗，在IG曬出美照跟側拍影片，可見她身穿魚尾剪裁的透視禮服，站在華麗禮堂的紅毯上，渾圓美胸跟白嫩肌膚若隱若現，完美S曲線也相當吸睛，最後還露出眨眼嘟嘴的表情，模樣相當俏皮，不過由於她常飾演新娘，因此畫面曝光後，林智妍忍不住吐槽：「好漂亮，但車珠英怎麼結婚了？」，車珠英見到後自嘲：「不曉得能不能結成婚啊～」，林智妍則說：「笑死我了哈哈」，一來一往的對話相當逗趣，至於粉絲也紛紛驚呼：「哇歐膩真的太美了」、「漂亮到閃閃發亮」、「惠程啊～妳要結幾次婚」、「旁邊的花都沒有妳美」、「為什麼我沒受邀妳的婚禮呢？」