亞錦賽》深夜傳回捷報 「麟洋」搶進16強 23:472023/04/26 中時 陳筱琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李洋（右）、王齊麟（左）晉級亞錦賽男雙16強。（資料照／Badminton Photo提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2023杜拜羽球亞錦賽，26日深夜台灣男雙組合李洋／王齊麟以21比10、21比16直落二擊敗日本組合松居圭一郎／竹內義憲，順利搶進16強。 這是李洋／王齊麟在BWF巡迴賽對松居圭一郎／竹內義憲的3連勝，且「麟洋」生涯尚未輸過這對日本組合。 奧爾良大師賽》對手退賽 戚又仁晉級16強 清晨盃》熱鬧開打 外國好手來台競技 清晨盃》第51屆6日開打 奧運名將齊聚一堂 #羽球 #亞錦賽 #麟洋 #搶進 #16強 也許您會感興趣 推薦閱讀 亞錦賽》周天成直落二勝出 搶進16強 22:382023/04/26 體育 亞錦賽》第2局逆轉 戴資穎首輪直落二勝出 15:372023/04/26 體育 奧爾良大師賽》台將好棒！ 兩組人馬挺進8強 19:542023/04/06 體育 ATP挑戰賽》曾俊欣葡萄牙首輪過關 晉級16強 21:392023/04/18 體育 幼幼出擊！小小英雄運動會熱鬧登場 13:222023/04/08 體育 XTERRA越野三項暨越野跑亞錦賽 台將成績搶眼 23:132023/04/16 體育 西班牙大師賽》首闖超級300決賽 李芳至／李芳任獲亞軍 21:252023/04/02 體育 全中運》羽球女團大同3連霸 男團西苑2連霸 16:112023/04/23 體育 西班牙大師賽》混雙張課琦／李芷蓁 首輪淘汰種子 19:092023/03/29 體育 林昀儒帶傷硬拚 晉級WTT澳門冠軍賽男單16強 15:312023/04/18 體育 西班牙大師賽》東宗首勝辛度 生涯超級賽奪首冠 21:312023/04/02 體育 亞錦賽》籤表出爐 戴資穎首戰楊佳敏 18:412023/04/11 體育 Red Bull鬥拍》戴資穎自曝要退休「終究會走下坡 打到明年底差不多了」 22:202023/04/08 體育 用鏡頭看台灣》中華奧會小小英雄運動會 幼幼出擊金牌選手力挺 20:312023/04/08 生活 漳和國中羽球館重建預算定案 立委成功爭取中央經費 15:302023/04/21 寶島 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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