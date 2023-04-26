2023杜拜羽球亞錦賽，26日深夜台灣男雙組合李洋／王齊麟以21比10、21比16直落二擊敗日本組合松居圭一郎／竹內義憲，順利搶進16強。

這是李洋／王齊麟在BWF巡迴賽對松居圭一郎／竹內義憲的3連勝，且「麟洋」生涯尚未輸過這對日本組合。