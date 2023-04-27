第一志願魅力減退？一名網友透露，朋友小孩成績優異，能考上建中卻自己決定要直升明星私校，讓他好奇未來會不會後悔，不少人紛紛點出明星私校的優勢，認為高中階段只是跳板，有助大學升學才實在。

一名網友在PTT八卦板發文表示，友人的小孩成績能上建中，卻選擇直升某私立中學，也透露是小朋友自己的選擇，家長沒有干預，讓他好奇「可以放掉建中不念，選擇直升私立高中，這樣以後會不會後悔？」

貼文引起熱議，許多人都表示贊同，「沒差吧，我有朋友薇閣，最後上台大醫」、「以前延平不一堆這種？最後聯考考很好」、「很正常，我某醫生親戚兩個都是這樣啊，兩個都上醫學系」、「公立強過私立那已經是學區化之前的事了，我一堆有錢客戶都讓小孩擠私立」、「能力強的管你高中念啥，直接出國念長春藤名校」。

也有網友點出讀明星私校的優點，「在私校輕鬆念靠排名繁星，然後每學期還有獎學金」、「會上好學校的在哪都會上，私校還會幫你顧學習檔案」、「私校會給獎學金還會灌資源給你，台北老牌私立高中醫科班學生的程度都不輸建北」。